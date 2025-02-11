Встреча с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой

Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Глава региона проинформировал Президента о социально-экономическом развитии области, в частности о функционировании Калужского автомобильного кластера в условиях санкций.
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