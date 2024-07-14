Сколько еще продержится адская жара и где пройдут дожди: прогноз от экспертов в метеорологии по России Ольга БезродняяЛето преподносит сюрпризы, о которых предупреждают метеорологи и призывают людей быть готовыми как к адской жаре, так и к дождям до конца июля.