В Госдуму внесли проект закона, запрещающего пропагандировать бездетностьНаталья Селиверстова/РИА Новости В Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за пропаганду «чайлдфри» по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Что запретят писать и говорить о бездетности? «Я не хочу детей…»
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Нет, у нас наверху точно идиоты. Вместо того, чтобы делать жизнь людей безопасной, комфортной, повышать их благосостояние, выпускают идиотские законы, наказывающие за собственное мнение
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18 час.
TF
Tatyana Fedotova
Зарплаты будут достойные, жильё будет доступное, не будет войн, рождаемость и повысится. Нужны рабы? пушечное мясо? Роботов производите, пожалуйста или инкубатор с искусственной маткой запустите в производство, а от женщин отцепитесь. Никакая мать не хочет, чтобы рождённый ею ребёнок не жил, а мучился.
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17 час.
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