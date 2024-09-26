Что запретят писать и говорить о бездетности? «Я не хочу детей…»

Нет, у нас наверху точно идиоты. Вместо того, чтобы делать жизнь людей безопасной, комфортной, повышать их благосостояние, выпускают идиотские законы, наказывающие за собственное мнение

TF

Tatyana Fedotova

Зарплаты будут достойные, жильё будет доступное, не будет войн, рождаемость и повысится. Нужны рабы? пушечное мясо? Роботов производите, пожалуйста или инкубатор с искусственной маткой запустите в производство, а от женщин отцепитесь. Никакая мать не хочет, чтобы рождённый ею ребёнок не жил, а мучился.