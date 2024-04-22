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Под Астраханью задержали грузовик, сбрасывавший на землю нефтесодержащие отходы

Под Астраханью задержали грузовик, сбрасывавший на землю нефтесодержащие отходы

Водитель признался, что вывозил опасный груз несколько дней. Недалеко от рабочего посёлка Ильинка Икрянинского района инспекторы региональной Службы природопользования выявили факт сброса на почву нефтесодержащих отходов.

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