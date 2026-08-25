Россия подготовит доклад для ООН и ОБСЕ о действиях Киева в отношении Украинской православной церкви

Россия планирует представить в Организацию Объединённых Наций (ООН) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) доклад, содержащий информацию о действиях Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
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