Россия добилась демилитаризации Запада – генерал

В отличие от России Европа так и не смогла существенно нарастить выпуск боеприпасов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр внутренних дел РФ генерал армии Анатолий Куликов, отвечая на вопрос, что стоит за последней мирной риторикой со стороны США.