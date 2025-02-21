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Политнавигатор

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Россия добилась демилитаризации Запада – генерал

Россия добилась демилитаризации Запада – генерал

В отличие от России Европа так и не смогла существенно нарастить выпуск боеприпасов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-министр внутренних дел РФ генерал армии Анатолий Куликов, отвечая на вопрос, что стоит за последней мирной риторикой со стороны США.

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