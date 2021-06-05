Для чего В. Путину олигархи – версия В. Жириновского

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДля чего В. Путину олигархи – версия В. Жириновского Новость Дня Имя В. Путина очень часто связывают с олигархами – якобы он их поддерживает. В.Вернуться к статье6211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛА зачем Единой России всей вертикали власти нищий Российский народ и пенсионеры. За свои заслуги на трудовом поприще все что власть готова предложить пенсионерам жалкое нищенское существование, "ОРДЕН СУТУЛОГО" и его геноцид.... Нет пенсионеров и нет проблем, нет образования и есть дебилизация молодого поколения, которые стреляют и убивают своих одноклассников, бомжей, пенсионеров и т.д., ну а со здравоохранением так оптимизировали, что смертность превышает рождаемость, квалификация медперсонала упала, несмотря на передовое мед. оборудование... Хотя любая техника в руках дикаря это кусок металла... И так во всем....Валентин ПоляковВот именно, зачем ИМ весь этот балласт? Но ведь заботятся о нём: пенсии и пособия платят, ежегодно их повышают...Валерий ПашнинОлигархи (пока, конечно, не все) начинают понимать, что свои деньги им лучше вкладывать в Россию. Хоть спокойнее им будет жить. И никуда им от этого не уйти.Валентин ПоляковЭто ещё что за бред? Какие такие олигархи?Серый ЗаяцПутин старается держать баланс между богатыми и бедными. Да, это не просто, но правильно. Легче всего расстрелять всех богатых. А дальше что: опять революция, гражданская война, голод, разруха?..Галина ВандышеваНе надо было изначально придумывать ту клтую приватизацию, котора вырастила гвардию олигархов.А теперь, конечно у них сила- и армии бритоголовых церберов, которые за деньги и мать родную зарежут, и недвижимость дома и за рубежом, и огромн67ые деньги во все6х банках планеты.Государство по сравнению с ними ноль. Конечно теперь Путин перед ними вынужден юлить.ГусЕнаОтдайте квартиру. Вы ее приватизировали.Vladimir KharchenkoПровокативность статьи в том, что людей через, якобы, ВВЖ, а он никогда такого не говорил, что пишется в статье, втягивают в дискуссию о том, что априори ВВП создал олигархат, который он же и поддерживает. Олигархат создали либералы эпохи ЕБН. Ныне эти либералы переинкарнировались, словно баобабы, в либерало-либерастов-пидор-гнойный-педерастов, врагов и предателей Крыма в составе РФ, а также Донбасса, нео-власовцев и нео-бандеровцев с российским гражданством. Куратор у них и медиа-менеджер - это психопат и педофил политики и не только Венедиктов-Патлатый из "Эхо Москвы". Противная рожа, но его держат потому, что он работает на органы спецслужб, сдает и предает своих т. н. олигархов "единомышленников", т. е. работает попом Гапоном.Александр РожковПри нем олигархов стало в разы больше, чем было. Хватит врать.Vladimir KharchenkoЯ знал, что вы мне ответите. Вы не первый, кто хочет облить грязью ВВП. Спорить с (Л-Л-П-Г-П) бесполезно. Они все зазомбированы, как и "уебушники" из УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в глубокой дупе (недавно узнал, что жопа на украинском суржике (сборной 123 языков, которые именуются, как бы, "украинскими", называется "дупа"). У ВВП есть 5 олигархов, которые дают деньги на Россию и её развитие. 1005 олигархов, включая Прохорова-длинноногого, ни копейки не дают, хотя на собственном самолете возят в Кушевель 20 валютных проституток для порева, но напившись пьяными, их не порят, а по 20 тыс. дол США за ночь им выплачивают, как "честные" в дупе люди. Все они порождение ЛЛПГНП РФ (либерало-либерастов-пидор-гнойный-педерастов РФ). Ваша кончина в том, что вы постоянно врете, особенно, на вашем рупоре "Эхо Москвы - Ухо Госдепартамента". А. Невзоров, один из ваших лидеров, каждую среду а 22:00 орет-визжит гитлеро-фашистскую-бандеровскую-нацистскую мантру "Слава Украине". ВВЖ вы примешали против ВВП ожидаемо. Он - политическая проститутка очень высокого класса. Его каждый день пропагандирует в Госдуму эфир ""ЭМ -Ухо Госдепартамента". Жирик от вас отрекнется-отрыгнется-отыкнется в один миг. Есть объяснение одно - олигархи, замешанные в убийствах в 90-е бандитские годы, подлежат суду, но только в Москве. Например, Фургал из Хабаровска. Сидит в СИЗО. Или Ходорковский. На его совести 3 убийства. Он в бегах. Ну, и все остальные, кто за границей живет и не хочет деньги в РФ переводить. Этих бандитов 90-х годов вот и набирается около 1000 особей. Там же Гусинский, Смоленский и др. При ВВП их число не выросло. Пишу не для вас. Для всех заблудших. ЛЛПГП РФ отомрут своей смертью, чтобы Запад не визжал, как поросенок, которого режут живьем. Венедиктов -Патлатый работает на спецслужбы РФ в качестве предателя и попа Гапона. Писать мне ничего не надо. Нет смысла.Александр РожковНе в бегах ходорковский, а Путин его помиловал. Вы написали: "...Ваша кончина в том, что вы постоянно врете, особенно, на вашем рупоре "Эхо Москвы - Ухо Госдепартамента". А. Невзоров, один из ваших лидеров,..." Эхо Москвы не мой рупор и мне омерзителен невзоров, куда больше, чем вам. У вас все, кто свами не согласен, обязательно либералы. Я ни когда им не был. Мне, советскому человеку, нужен социализм, а не либерализм. Конечно вам ни чего писать не надо. Это вы только можете свою точку зрения выражать, а вам отвечать нельзя. А вдруг вам крыть, на ответ не чем будет. Боитесь ответов. Бойтесь. Знаете, что за вами правды нет. Вот и прикрываетесь тем, что вы якобы противник либералов. Да вы и есть их приспешник. В Кремле ни кого, кроме либералов нет со времен горбача. А смысл писать вам в том, чтобы люди знали кто вы есть на самом деле.ГусЕнаВ Китае олигархов еще больше-тоже Путин виноват?Vladimir KharchenkoЗаблуждаетесь глубоко и безвозвратно. Либералы 90-х годов при ЕБН, обосравшись со своим "капитализмом" и бандитской приватизацией, которую они называли "рынком", чья "мохнатая рука" все разрулит и правильно распределит, превратились эти либералы с вашим рупором "ЭМ и Ухо Вашингтона" в т. н. "либерало-либерастов-пидоров гнойных и перегнойных, а также в пидарастих-педофиличек политики и по своему бытию на болотной поверхности их жизни. Вы написали, что при ВВП число олигархов увеличилось. Мне это дало основание понять, что вы -просто обманутый и затурканный жизнью человек. С какого х..я число олигархов могло увеличиться. Ваши нынешние вожди, т. н. "инакомыслящие" - это лютые враги Крыма и ВВП, в том числе. Это предатели российского народа на всех уровнях власти. Это медийные пособники бандеровщины на УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в заднице-Бандера-Украина). Они, ваши "инакомыслящие", - есть "уебушники" с российским гражданством, нео-бандеровцы и даже нео-власовцы. Война пошла. Важно, на чьей вы стороне? На стороне Крыма, Донбасса, ВВП, Российской империи как единственного способа сохранения Государства Российская Федерация. Или же вы на стороне "уебушников-нацистов РФ", которых вы или по темноте своей или злорадно-умышленно называете "инакомыслящими". Нет "инакомыслящих" на войне. УЕБУ разваливается сама по себе. "Инакомыслящие", т. е. враги России, предатели, нацисты, нео-бандеровцы, нео-власовцы РФ должны ВВП целовать задницу, что он их не чмонает и физически не уничтожает, как было при Сталине, а дает им возможность тихо и незаметно подохнуть в жире и благополучии в своих шикарных квартирах. Кладбище для них всех готово - за МКАДом рядом с дедом Хасаном (воровской авторитет, грузин) и могилой Мавроди (знаете сами, кто такой). Поэтому только я и прошу всех либерастов-педерастов мне не писать. Хорошо знаю этих фейкометов и лгунов. Втемяшенный в тыкву на плечах нацизм не лечится иначе, как могилой. Всё, что в стране негативно и отвратительно, исходит от либералов 90-х годов. Если Чубайс жив и при ВВП, так это операция. Пока никто не знает, где триллионы долларов держит отец приватизации. Пасут его. (10-13) % людей в стране - это предатели. У них своя "правда" в виде огульной лжи. Судя по вашей ненависти к Кремлю и ВВП лично, вы тоже в этом числе. Прощайте! Тратить время на вас бесполезно. ПНХ.Александр РожковЧто за придурок? И такого придурка здесь еще кто - то слушает? Я же тебе написал, что я ни когда не был сторонником либералов. Но тебе по херу. Надо свою тюльку нести.ГусЕнаРожов, полУдкрок здесь ТЫ.Vladimir KharchenkoЛибералом ты, жопа с двумя ручками, никогда и не был потому что был темным лаптем, ни хрена не соображающим, что происходит в стране. Тебя втянули в стан врагов и предателей РФ. Здесь один г-н за тебя вступился. Этот г-н из страны, которая граничит с УЕБУ. Он мне написал "ксиву"-весточку. Я ему ответил. Почитай, тебя касается. "Г-н Блэкмор. Вы же меня знаете. И я вас прекрасно знаю как врага России и ВВП, врага Крыма и Донбасса. И ваши ужимки насчет "ботов и шпаргалок" знаю прекрасно. Вы давно на нашем учете как либерало-либераст-пидор гнойный-педераст, дружбан Макарки-музыканта и нацистов УЕЬУ. Я лично голосовать буду не за ЕР на парламентских выборах 19 сент. 21 г. Буду голосовать за своего земляка Миронова и москвича писателя Прилепина, т. е. за партию "Справедливая Россия за Правду". ЕР и без меня наберет около 50% голосов. Ваш заместитель Навального по траханию московских валютных проституток Певчих, которая Навального траванула при секс-пореве в Томске, г-н Гудков Дмитрий (младший) бежал в/на УЕБУ. Певчих из Лондона бежала в Тбилиси. Туда съехались все "уебушники" РФ. И вам пора туда ехать. Вы сами-то почему никнэйм написали на латинском шрифте? Я еще в 0-ые годы, когда работал заграницей от РФ (СПб) получил РС и зарегистрировался, естественно, латинским шрифтом согласно спецпаспорта. Все проверяется. Понял, жопа с двумя ручками? Сам ты жалок, как и твои борцуны за счастье народа. Навальный в Россию не приехал. Он бежал в Россию. Он понял, что его траванула агентесса МИ-6 Певчих своими таблетками для стоячки члена (х..я). Он понял, что на Западе его достанут и отправят на тот свет в любом месте мира, и убийство свалят на Россию. Вот и бежал в саму Россию в надежде, что здесь хоть жив останется. Пока, жопа с двумя ручками. Зачем мне дальше с вами, "уебушниками и врагами России" общаться? ПНХ, скотина русофобская и анти-российская..Vladimir KharchenkoАлександр Рожков! Нех..й меня банить! Это написано для придурка Александра Рожкова. Г-н Блэкмор. Вы же меня знаете. И я вас прекрасно знаю как врага России и ВВП, врага Крыма и Донбасса. И ваши ужимки насчет "ботов и шпаргалок" знаю прекрасно. Вы давно на нашем учете как либерало-либераст-пидор гнойный-педераст, дружбан Макарки-музыканта и нацистов УЕЬУ. Я лично голосовать буду не за ЕР на парламентских выборах 19 сент. 21 г. Буду голосовать за своего земляка Миронова и москвича писателя Прилепина, т. е. за партию "Справедливая Россия за Правду". ЕР и без меня наберет около 50% голосов. Ваш заместитель Навального по траханию московских валютных проституток Певчих, которая Навального траванула при секс-пореве в Томске, г-н Гудков Дмитрий (младший) бежал в/на УЕБУ. Певчих из Лондона бежала в Тбилиси. Туда съехались все "уебушники" РФ. И вам пора туда ехать. Вы сами-то почему никнэйм написали на латинском шрифте? Я еще в 0-ые годы, когда работал заграницей от РФ (СПб) получил РС и зарегистрировался, естественно, латинским шрифтом согласно спецпаспорта. Все проверяется. Понял, жопа с двумя ручками? Сам ты жалок, как и твои борцуны за счастье народа. Навальный в Россию не приехал. Он бежал в Россию. Он понял, что его траванула агентесса МИ-6 Певчих своими таблетками для стоячки члена (х..я). Он понял, что на Западе его достанут и отправят на тот свет в любом месте мира, и убийство свалят на Россию. Вот и бежал в саму Россию в надежде, что здесь хоть жив останется. Пока, жопа с двумя ручками. Зачем мне дальше с вами, "уебушниками и врагами России" общаться? ПНХ, скотина русофобская и анти-российская..ГусЕнаХаха, точно!Андрей Котов+10000000Андрей КотовА ты, полная дура... и не только здесь, а по жизни...)))Андрей КотовДебил, ты в зеркало давно не гляделся...?Vladimir KharchenkoЕбанашка-предатель СССР и РФ. Поменяй "аватарку", "пограничник" в заднице и современный нео-власовец. Напомню тебе, сука анти-российская и "уебушная", друг бандеровцев УЕБУ, что всех власовцев 1943-45 г.г. немцы повязали кровью. Они, власовцы, чинили зверства вместе с бандеровцами, и твои предки были вместе с ними, под флагом триколор, российским флагом Петра Первого торгового флота - украли символ флага, но и одеты были в форму Красной (советской) армии. Они жгли детей в Хатыне в Белоруссии и резали поляков в Волыне. Все это вам, скотам от рода человеческого, припомнится. Власовцев в ВОВ выдавали сапоги. Подковы на них не ржавели. Власовцев вешали НКВД Сталина вплоть до 1946 г. На себя посмотри, урод, в зеркало. Аргумент "российский триколор" у вас отпадает. Вас легко отличить от нормальных людей. Вы всегда начинаете с оскорблений и тут же "баните" ответ. Вы трусы и кровожадная нечисть-мразь. Вопрос ныне стоит о государственности УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в жопе- Бандера-Украина). Бежи "уебушник" в Канаду, пока не повесили или не поставили к стенке. ПНХ, скот на двух ногах.ГусЕнаА ты сто знаешь о моей жизни, Быдло?Pciha IvanovaЧто значит "для чего?" Олигархи Путина кормят, олигархи Путина выбирают! Путин - их президент! Если он им изменит будет 3-й сценарий: Они его просто придушат!Геннадий КресовАфтар фильтруй базар,и приводи факты,и ссылки на первоисточник.Александр РожковЭлекторат схавает и так. Он усе хавает.Александр РожковЭлекторат схавает и так. Он усе хавает, наш мудрый электорат.Вячеслав 5Жириновский не мог такого сказать.так.как он один из них.но мелко плавает и ему есть тоже что терять.он говорит только то.что ему позволено говорить и всё.говорит он много.да вся страна говорит и что? глубоко копать нельзя да и не дадут.но вопрос.что будет со страной.когда не будет сильного президента-это и есть вопрос и серьёзный очень.не будем гадать.думаю есть люди,.которые всё знают.но скажут-увы.ВМВладимир МоргуновПока действует формула-ЧЕМ БОЛЬШЕ НАВОРОВАЛ, ТЕМ "ЭЛИТНЕЕ" ,остается вероятность госпереворота. Пока не отберут наворованные деньги-остается возможность "купить армию и направить на Кремль"!ГусЕнаЭто призыв в госперевороту. Под статью тебя, Полудурка.ВМВладимир Моргуновты поди вилы купила, КУКЛА ГРЕБАНАЯ. ПОД ДУРАКА ТЕБЯ..ГусЕнаВилы-твое орудие, Быдло. Воровать не дают, Побирушкин?ВМВладимир МоргуновМартышка, ты когда свое мурло в зеркало наблюдала. Глянешь и поблевать хочется. КОНЕЦ СВЯЗИ, ДЕБИЛЬНАЯ !!!ГусЕнаЯ бы с удовольствие на твою обрюзгшую поглядела...Да ведь не покажешь! Стремно. На алкашку мамо похож?АнатолийПустое балабольство,от которого ничего не изменится, воздух только сотрясается!!!ГБГеннадий БлиновВо-первых необходимо определиться с терминологией; Во-вторых супер богатые люди будут ещё очень долго; в-третьих их влияние на формирование власти должно быть сбалансировано на законодательном уровне и, наконец, супер богатство должно быть связано с вкладом человека в развитие своей страны!!!Vladimir KharchenkoЯ знал, что вы мне ответите. Вы не первый, кто хочет облить грязью ВВП. Спорить с (Л-Л-П-Г-П) бесполезно. Они все зазомбированы, как и "уебушники" из УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в глубокой дупе (недавно узнал, что жопа на украинском суржике (сборной 123 языков, которые именуются, как бы, "украинскими", называется "дупа"). У ВВП есть 5 олигархов, которые дают деньги на Россию и её развитие. 1005 олигархов, включая Прохорова-длинноногого, ни копейки не дают, хотя на собственном самолете возят в Кушевель 20 валютных проституток для порева, но напившись пьяными, их не порят, а по 20 тыс. дол США за ночь им выплачивают, как "честные" в дупе люди. Все они порождение ЛЛПГНП РФ (либерало-либерастов-пидор-гнойный-педерастов РФ). Ваша кончина в том, что вы постоянно врете, особенно, на вашем рупоре "Эхо Москвы - Ухо Госдепартамента". А. Невзоров, один из ваших лидеров, каждую среду а 22:00 орет-визжит гитлеро-фашистскую-бандеровскую-нацистскую мантру "Слава Украине". ВВЖ вы примешали против ВВП ожидаемо. Он - политическая проститутка очень высокого класса. Его каждый день пропагандирует в Госдуму эфир ""ЭМ -Ухо Госдепартамента". Жирик от вас отрекнется-отрыгнется-отыкнется в один миг. Есть объяснение одно - олигархи, замешанные в убийствах в 90-е бандитские годы, подлежат суду, но только в Москве. Например, Фургал из Хабаровска. Сидит в СИЗО. Или Ходорковский. На его совести 3 убийства. Он в бегах. Ну, и все остальные, кто за границей живет и не хочет деньги в РФ переводить. Этих бандитов 90-х годов вот и набирается около 1000 особей. Там же Гусинский, Смоленский и др. При ВВП их число не выросло. Пишу не для вас. Для всех заблудших. ЛЛПГП РФ отомрут своей смертью, чтобы Запад не визжал, как поросенок, которого режут живьем. Венедиктов -Патлатый работает на спецслужбы РФ в качестве предателя и попа Гапона. Писать мне ничего не надо. Нет смысла.Ritchie BlackmoreОлигархи из клана ельцина под присмотром кураторов с Запада и США и назначили гаранта на смену пьяному. В частности, березовский и чубайс здесь играли главную роль.ГусЕнаОпять Сифилитик Гноеричи несет бред бледной спирохеты:)))Александр РожковГесейне. А еще поглупее вопрос задать слабо?ГусЕнаРожов, не тупи.Андрей КотовДа, конечно не слабо, маразму нет предела... У неё просто критические дни затянулись...)))ГусЕнаКритические дни у меня пройдут, а твой вялый пипирик НИКОГДА не встанет:)))Андрей КотовЕщё как встанет, когда будешь у меня отсасывать, как ты это умеешь...)))Vladimir KharchenkoЗаблуждаетесь глубоко и безвозвратно. Либералы 90-х годов при ЕБН, обосравшись со своим "капитализмом" и бандитской приватизацией, которую они называли "рынком", чья "мохнатая рука" все разрулит и правильно распределит, превратились эти либералы с вашим рупором "ЭМ и Ухо Вашингтона" в т. н. "либерало-либерастов-пидоров гнойных и перегнойных, а также в пидарастих-педофиличек политики и по своему бытию на болотной поверхности их жизни. Вы написали, что при ВВП число олигархов увеличилось. Мне это дало основание понять, что вы -просто обманутый и затурканный жизнью человек. С какого х..я число олигархов могло увеличиться. Ваши нынешние вожди, т. н. "инакомыслящие" - это лютые враги Крыма и ВВП, в том числе. Это предатели российского народа на всех уровнях власти. Это медийные пособники бандеровщины на УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в заднице-Бандера-Украина). Они, ваши "инакомыслящие", - есть "уебушники" с российским гражданством, нео-бандеровцы и даже нео-власовцы. Война пошла. Важно, на чьей вы стороне? На стороне Крыма, Донбасса, ВВП, Российской империи как единственного способа сохранения Государства Российская Федерация. Или же вы на стороне "уебушников-нацистов РФ", которых вы или по темноте своей или злорадно-умышленно называете "инакомыслящими". Нет "инакомыслящих" на войне. УЕБУ разваливается сама по себе. "Инакомыслящие", т. е. враги России, предатели, нацисты, нео-бандеровцы, нео-власовцы РФ должны ВВП целовать задницу, что он их не чмонает и физически не уничтожает, как было при Сталине, а дает им возможность тихо и незаметно подохнуть в жире и благополучии в своих шикарных квартирах. Кладбище для них всех готово - за МКАДом рядом с дедом Хасаном (воровской авторитет, грузин) и могилой Мавроди (знаете сами, кто такой). Поэтому только я и прошу всех либерастов-педерастов мне не писать. Хорошо знаю этих фейкометов и лгунов. Втемяшенный в тыкву на плечах нацизм не лечится иначе, как могилой. Всё, что в стране негативно и отвратительно, исходит от либералов 90-х годов. Если Чубайс жив и при ВВП, так это операция. Пока никто не знает, где триллионы долларов держит отец приватизации. Пасут его. (10-13) % людей в стране - это предатели. У них своя "правда" в виде огульной лжи. Судя по вашей ненависти к Кремлю и ВВП лично, вы тоже в этом числе. Прощайте! Тратить время на вас бесполезно. ПНХ.Ritchie BlackmoreВам кто эту шпаргалку скинул, а? Хоть бы прочли, прежде чем тупо копировать. Абра-кадабра и ничего более. Зачем же в глупом виде себя выставлять, Vladimir? Что то своё ( ? ) русское имя по русски постеснялись написать. Удивительные эти боты. Жалкие. Глупенькие.Vladimir KharchenkoПользователю @Blackmore Ritchie@, который забанил мой ответ ему, пидору гнойному, посвящается: Г-н Блэкмор. Вы же меня знаете. И я вас прекрасно знаю как врага России и ВВП, врага Крыма и Донбасса. И ваши ужимки насчет "ботов и шпаргалок" знаю прекрасно. Вы давно на нашем учете как либерало-либераст-пидор гнойный-педераст, дружбан Макарки-музыканта и нацистов УЕЬУ. Я лично голосовать буду не за ЕР на парламентских выборах 19 сент. 21 г. Буду голосовать за своего земляка Миронова и москвича писателя Прилепина, т. е. за партию "Справедливая Россия за Правду". ЕР и без меня наберет около 50% голосов. Ваш заместитель Навального по траханию московских валютных проституток Певчих, которая Навального траванула при секс-пореве в Томске, г-н Гудков Дмитрий (младший) бежал в/на УЕБУ. Певчих из Лондона бежала в Тбилиси. Туда съехались все "уебушники" РФ. И вам пора туда ехать. Вы сами-то почему никнэйм написали на латинском шрифте? Я еще в 0-ые годы, когда работал заграницей от РФ (СПб) получил РС и зарегистрировался, естественно, латинским шрифтом согласно спецпаспорта. Все проверяется. Понял, жопа с двумя ручками? Сам ты жалок, как и твои борцуны за счастье народа. Навальный в Россию не приехал. Он бежал в Россию. Он понял, что его траванула агентесса МИ-6 Певчих своими таблетками для стоячки члена (х..я). Он понял, что на Западе его достанут и отправят на тот свет в любом месте мира, и убийство свалят на Россию. Вот и бежал в саму Россию в надежде, что здесь хоть жив останется. Пока, жопа с двумя ручками. Зачем мне дальше с вами, "уебушниками и врагами России" общаться? ПНХ, скотина русофобская и анти-российская..Ritchie BlackmoreВы в полнейшем маразме.ГусЕнаСммое смешное, что Гноерыч сам-то на латинице пишет, Побирушка, саой ворованный ник:)Vladimir KharchenkoRitchie Blackmore! Вы в глубокой эопе (жопе)! Если лезешь в драку, то не надо банить. Скотина русофобская! Понял?ГусЕнаЯ думаю, он просто Гнида-из-под плинтуса визжать может только эта Старая Мразь из дурдома.Андрей КотовСмени памперсы, а то коленки ошпаришь, ущербная...)))ГусЕнаУщербная -твоя маман алкашка.Андрей КотовСдохни, мразь!!!Vladimir KharchenkoАндрею Котову, который нацепил на свою "аватарку" форму советского пограничника, посвящается: --- "Ебанашка-предатель СССР и РФ. Поменяй "аватарку", "пограничник" в заднице и современный нео-власовец. Напомню тебе, сука анти-российская и "уебушная", друг бандеровцев УЕБУ, что всех власовцев 1943-45 г.г. немцы повязали кровью. Они, власовцы, чинили зверства вместе с бандеровцами, и твои предки были вместе с ними, под флагом триколор, российским флагом Петра Первого торгового флота - украли символ флага, но и одеты были в форму Красной (советской) армии. Они жгли детей в Хатыне в Белоруссии и резали поляков в Волыне. Все это вам, скотам от рода человеческого, припомнится. Власовцев в ВОВ выдавали сапоги. Подковы на них не ржавели. Власовцев вешали НКВД Сталина вплоть до 1946 г. На себя посмотри, урод, в зеркало. Аргумент "российский триколор" у вас отпадает. Вас легко отличить от нормальных людей. Вы всегда начинаете с оскорблений и тут же "баните" ответ. Вы трусы и кровожадная нечисть-мразь. Вопрос ныне стоит о государственности УЕБУ (Укры галиченские - Европейцы в жопе- Бандера-Украина). Бежи "уебушник" в Канаду, пока не повесили или не поставили к стенке. ПНХ, скот на двух ногах". За тобой придут.ГусЕнаКотоф-ряженый дурак. Контузил, видать, себя в башку, чтоб не служить.Андрей КотовЭто ты нацепил пенсне, думаешь сойдёшь за умного... А это моя форма, в которой защищал свою Советскую Родину! А за тобой, ублюдок, уже пришли Альцгеймер, Паркинсон, слабоумие и враждённое отсутствие мозга... Реальная жертва аборта. Будь здоров, Вова, пиши письма...в "Спортлото"...)))ГусЕнаТы-дурак ряженый. Пидорг.Андрей КотовНашла себе партнёра, в соответствии со своим уровнем интеллекта, вот с ним и бакланьте... А мне на убогих дебилов время тратить жалко...ГусЕнаС чего ты, Быдло, решил, что ты -достойнее? Грязный склочник.ГусЕнаМразь, аватару нацепил, а забыл кому Присягу давал? Совсем из ума выжил...или спился...Vladimir KharchenkoДа ты - предатель СССР. Если так рассуждаешь. Скот ты бандеровский и нео-власовский. Таких в 45 г. сталинское НКВД вешало в назидание потомков за предательство СССР. Ты можешь в справочниках по интернету посмотреть, сколько подонков с фамилией "Котов" повешено было. Были и такие, как у тебя в советской форме. "Котовых"-власовцев было повешено 37 предателей. "Котовых"- бандеровцев повесили 18 бандитов. С моей фамилией никого не нашли среди власовцев и бандеровцев. У меня, погань предательская, родственники - исконные ленинградцы с момента победы Петра 1 на Полтавской битве, когда он все полки атамана Харченко забрал на Балтийский флот, как готовых воинов. Да и другие полки других атаманов. КОТОРЫЕ СРАЖАЛИСЬ за Русь великую и Православную, забрал царь в строящийся Петербург как военных людей. Так что А. Котов, по генам ты - пидор и предатель СССР. Сними форму на аватарке. Не соответствуешь, дрянь. ПНХ.Комментировать
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