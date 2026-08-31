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Царьград

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Стали известны подробности гибели родителей двоих детей в Испании

Стали известны подробности гибели родителей двоих детей в Испании

Тела пары обнаружили в джакузи на арендованной вилле. У обоих остановились сердца.В Испании раскрыли детали гибели супругов, тела которых нашли в джакузи на арендованной вилле в элитном комплексе Кап-Блан недалеко от Валенсии.

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