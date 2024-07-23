Каждый человек — экстрасенс: что выяснили ученые

С самых давних времен люди интересовались интуицией. Древнегреческий философ Аристотель определил ее как способность молниеносно сообразить, как на самом деле обстоят дела, даже когда информации маловато.
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