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Царьград

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Германия обвинила Россию в происшествии с дронами в Лейпциге

Германия обвинила Россию в происшествии с дронами в Лейпциге

Министры внутренних и иностранных дел Германии, Александер Добриндт и Йоханн Вадефуль, возложили на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

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