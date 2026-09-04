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Мировое обозрение

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Apple отказалась от создания продукта, который был приоритетом для нового гендира

Apple отказалась от создания продукта, который был приоритетом для нового гендира

Apple отказалась от разработки складного устройства, которое должно было объединить функции планшета и ноутбука.

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