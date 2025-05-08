В учреждении образования наградили победителей городского этапа республиканского конкурса рисунка ´Нам мир завещано беречь´.

В учреждении образования Первомайская районная организация г. Бобруйска Белорусского общественного объединения ветеранов наградила победителей городского этапа республиканского конкурса рисунка ´Нам мир завещано беречь´, организатором которого стал Совет ветеранов.
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