Александр Петров раскрыл свою необычную фобию

Александр Петров признался, что есть вещи, способные выбить его из привычного состояния и заставить очень сильно нервничать.
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