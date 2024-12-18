Экономист Фрумина: доллар укрепится максимум до 100 рублей в начале 2025 года

Предел укрепления доллара в начале 2025 года - уровень в 100 рублей. Такой прогноз "Газете.Ru" дала кандидат экономических наук, исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии