Песков: Москве нужны гарантии от Еревана в связи со статутом МУС

Перед визитом президента Владимира Путина в Ереван Москве нужны гарантии в связи с присоединением Армении к статуту Международного уголовного суда (МУС), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 12 февраля, передает ТАСС.
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