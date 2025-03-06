Неоднозначная внешность имеет объяснения: относится ли к православным святым псоглавый мученик Христофор Ольга БезродняяСвятой Христофор — одна из самых загадочных фигур в христианской традиции, и его необычный вид смущает православных, которые сомневаются, действительно ли он относится к православным святым.