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Неоднозначная внешность имеет объяснения: относится ли к православным святым псоглавый мученик Христофор

Неоднозначная внешность имеет объяснения: относится ли к православным святым псоглавый мученик Христофор

Неоднозначная внешность имеет объяснения: относится ли к православным святым псоглавый мученик Христофор Ольга БезродняяСвятой Христофор — одна из самых загадочных фигур в христианской традиции, и его необычный вид смущает православных, которые сомневаются, действительно ли он относится к православным святым.

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