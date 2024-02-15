Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Украине американских вооружений. Согласно докладу, с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции, было инициировано 57 расследований дел о коррупции.
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