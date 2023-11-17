Денежная заморозка. Каким госслужащим не будут индексировать зарплату в 2024 году?

В Госдуме определились, в отношении кого следует временно приостановить индексацию окладов Госдума в заключительном чтении одобрила законопроект о приостановке индексации окладов для некоторых государственных служащих.
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