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Владимир Пресняков мучается от осложнений после ковида

Владимир Пресняков мучается от осложнений после ковида

В прошлом году певец перенес коронавирус, но болезнь не прошла бесследно. Сейчас Владимир Пресняков мучается от возникших осложнений после ковида, о чем рассказала его супруга Наталья Подольская.

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