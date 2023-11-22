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В МИД назвали оправданиями попытки Финляндии обвинить РФ в ситуации на границе

В МИД назвали оправданиями попытки Финляндии обвинить РФ в ситуации на границе

ТАСС/EPA/JANNE KURONEN Попытки Финляндии переложить ответственность на Москву за сложившуюся после закрытия КПП на границе ситуацию являются неуклюжими оправданиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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