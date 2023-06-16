Построенный для Северного флота фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» начали готовить к передачи в боевой состав ВМФ РФ

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в ближайшее время будет передан флоту, корабль завершает государственные испытания.
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