Cотрудники НАСА вынуждены уживаться с тараканами после указа Трампа

Сотрудники штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в американской столице, вынуждены уживаться с тараканами, а работать без столов после распоряжения президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.