Умер актер «Глухаря» Тимофей Ухов

Актер, каскадер и постановщик трюков Тимофей Ухов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на друга и коллегу артиста Владимира Мочалова.
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