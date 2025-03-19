Новый двухэтажный поезд «Москва-Новороссийск» запустит РЖД в преддверии курортного сезона

Новый двухэтажный поезд «Москва-Новороссийск» запустит РЖД в преддверии курортного сезонаВ преддверии лета Российские железные дороги запустят новый двухэтажный поезд, следующий по маршруту «Москва-Новороссийск».
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