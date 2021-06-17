Русская весна

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Украина даже возражала: Кравчук шокировал заявлением про Крым (ВИДЕО)

Украина даже возражала: Кравчук шокировал заявлением про Крым (ВИДЕО)

УССР в 1954 году получила полуостров Крым не в качестве подарка, более того, Украина была против. Однако было принято на тот момент законное решение, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

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Александр Рязанский
Оно и видно,как Украина разваливала Крым!
Gregory
Ни хрена! Не законна передача Крыма Украине! Хрущёв перевёл Крым в состав УССР. Хохлы же не признали преемственность от УССР и начали самостийничать с чистого листа. Таким образом, абсолютно законно признать акт передачи Крыма в состав отсутствующего географического объекта ничтожным, т.к. УССР больше нет, а на месте её образовался чужеродный объект, не имеющий к Крыму никакого отношения. В отличие от Украины, Россия признала себя правопреемницей СССР. Стало быть, Крым наш на законных основаниях.
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