Украина даже возражала: Кравчук шокировал заявлением про Крым (ВИДЕО)

УССР в 1954 году получила полуостров Крым не в качестве подарка, более того, Украина была против. Однако было принято на тот момент законное решение, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
УССР в 1954 году получила полуостров Крым не в качестве подарка, более того, Украина была против. Однако было принято на тот момент законное решение, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.
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