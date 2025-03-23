Прогноз погоды в Крыму на 23 марта

Прогноз погоды в Крыму на 23 мартаВ Симферополе +12 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с … .