Прогноз погоды в Крыму на 23 марта

Прогноз погоды в Крыму на 23 мартаВ Симферополе +12 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +11 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с … .
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