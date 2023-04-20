Таяние бугристых болот на Кольском полуострове изучают карельские ученые

Процесс таяния многолетней мерзлоты на Кольском полуострове наблюдают карельские ученые. С помощью аэрофотосъемки, георадиолокации, компьютерного моделирования и описания растительного покрова они оценивают степень деградации бугристых болот.
Процесс таяния многолетней мерзлоты на Кольском полуострове наблюдают карельские ученые. С помощью аэрофотосъемки, георадиолокации, компьютерного моделирования и описания растительного покрова они оценивают степень деградации бугристых болот.
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