Карелия.ньюс

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Таяние бугристых болот на Кольском полуострове изучают карельские ученые

Процесс таяния многолетней мерзлоты на Кольском полуострове наблюдают карельские ученые. С помощью аэрофотосъемки, георадиолокации, компьютерного моделирования и описания растительного покрова они оценивают степень деградации бугристых болот.

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