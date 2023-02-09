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Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Сиэтлом»

Стало известно, когда Владимир Тарасенко дебютирует за «Рейнджерс». Президент и генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил, что российский форвард дебютирует против «Сиэтла».

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