На курорте Сочи в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о проявлении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.
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На курорте Сочи в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о проявлении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.