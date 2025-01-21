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Цены на сахар упали до минимума 2021 года

Цены на сахар упали до минимума 2021 года

Котировки мартовских фьючерсов на сахар на бирже ICE снизились на 2,5%.В США стоимость фьючерсов на сахар-сырец снизилась до минимального значения с лета 2021 года.

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