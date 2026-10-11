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Журнал «Профиль»

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10 октября в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь

В Москве и Подмосковье будет умеренно теплая погода. Воздух в столице прогреется до +15°C. Днем столбики термометров в российской столице покажут +13.

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