Пекин (ATP). 1-й круг. Маррей сыграет с Де Минауром, Эмбер – с Сонего

Сетка турнира здесь. China Open Пекин, Китай 28 сентября – 4 октября 2023 ATP 500 Призовой фонд – 3 633 875 долларов Открытые корты, хард Первый круг Томми Пол (США) Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 29 сентября, 03.
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