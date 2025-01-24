Пациенты с раком легких в России могут остаться без отечественного препарата

В ближайшее время врачи и пациенты могут столкнуться с нехваткой онкологических препаратов. В первую очередь речь идет о лечении рака легких с использованием средств на основе действующего вещества осимертиниб.
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