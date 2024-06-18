20 курьезных ситуаций из отпусков и командировок, от которых не застрахован ни один из нас

Любая поездка и смена привычной обстановки может стать серьезным испытанием на прочность. Недаром шутят, что после долгожданного отпуска нужна еще минимум неделя отдыха дома, чтобы прийти в себя от избытка впечатлений.
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