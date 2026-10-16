Войска группировки «Центр» 16 октября освободили Доброполье. Военные России продолжают успешное продвижение и на других участках линии боевого соприкосновения, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
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