Материнский капитал: как построить дом ИЖС или дачу

Материнский капитал можно использовать на строительство дома ИЖС или дачи. По данным Минтруда, 65% российских семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий: покупки квартиры, комнаты или доли в недвижимости; приобретения, строительства или реконструкции частного дома.
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