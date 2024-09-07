Материнский капитал: как построить дом ИЖС или дачу

Материнский капитал можно использовать на строительство дома ИЖС или дачи. По данным Минтруда, 65% российских семей, получивших материнский капитал, используют его для улучшения жилищных условий: покупки квартиры, комнаты или доли в недвижимости; приобретения, строительства или реконструкции частного дома.