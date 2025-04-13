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Царьград

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Ледокол "Якутия" вошел в состав самого мощного атомного флота мира

Ледокол "Якутия" вошел в состав самого мощного атомного флота мира

Универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 успешно достиг порта Мурманск, преодолев Балтийское и Баренцево моря.

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