"Безразличие и жестокость". Владислав Бакальчук рассказал, что Татьяна Ким и Леван Мирзоян отдали соседям щенка, которого он подарил детям

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал в своем телеграм-канале, что его бывшая жена Татьяна Ким и совладелец компании Russ Леван Мирзоян, который якобы “увел” ее из семьи, отдали соседям его щенка.
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