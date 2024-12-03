«Срывала голос в караоке»: Алсу восхитилась пением Анны Asti

Певица Алсу побывала на концерте Анны Asti, который не оставил ее равнодушной. Оправившись после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, она вернулась к своей работе и стала чаще посещать выступления коллег.
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