Врач объяснил, почему капли для носа нельзя использовать дольше 7 дней

Возникает риск зависимости Сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше семи дней. Существует значительный риск возникновения зависимости, рассказал РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» Игорь Маневич.
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