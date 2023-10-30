Офис Зеленского: в Конгрессе США знают о нехватке снарядов у украинских войск

Делегация палаты представителей Конгресса США посетила Киев и провела переговоры с украинским руководством по поводу первоочередных оборонных нужд Вооружённых сил Украины, сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии