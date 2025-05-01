РИА: в молдавском учебнике СССР обвинили в развязывании Второй мировой войны

В новом учебнике по истории для молдавских старшеклассников Советский Союз обвинили в развязывании Второй мировой войны, а распространение коммунизма в Европе назвали одной из причин появления фашизма и нацизма.
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