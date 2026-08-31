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Путин пожелал Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Путин пожелал Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Президент России Владимир Путин пожелал второму президенту Армении Роберту Кочаряну стойкости перед лицом испытаний, с которыми сталкивается политик и члены его семьи.

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