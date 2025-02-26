Всероссийский бейсбольный турнир «Кубок защитника Отечества» собрал сильнейших спортсменов в Петербурге

За победу в трех возрастных категориях боролись 25 команд С 23 по 25 февраля в Санкт-Петербурге прошел всероссийский турнир по бейсболу «Кубок защитника Отечества», объединивший сборные команды из Северной столицы, Москвы, Московской области, Костромы и Свердловской области.
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