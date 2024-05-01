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Президент Польши раскритиковал ЕС в 20-ю годовщину вступления

Президент Польши раскритиковал ЕС в 20-ю годовщину вступления

Global Look Press/Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa Президент Польши Анджей Дуда в речи по случаю двадцатилетней годовщины присоединения страны к Европейскому союзу раскритиковал это политическое объединение.

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