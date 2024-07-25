Страна и люди
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Страна и люди

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Командиры ВСУ пообещали отдать Белгород на растерзание заключенным

Командиры ВСУ пообещали отдать Белгород на растерзание заключенным

Вор-рецидивист и убийца Дмитрий Ромаев, получивший условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ и попавший в российский плен, заявил, что украинские командиры пообещали зекам позволить грабить и насиловать кого попало в Белгороде, если бы его удалось захватить.

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