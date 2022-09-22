Левый берег

21 подписчик

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Москва, Речной вокзал, ориентация на МАИ.В школе № 167 буд...
  • Владимир Алтайцев
    Какой  город?  Не сказао.На Беломорской на...
  • Дмитрий Зайцев
    Постройте бесплатное жилье для очередников по соцнайму. Как в СССР.  Храмов в Москве достаточно.Строительство хра...

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

Время ожидания ответа оператора теперь составляет менее тридцати секунд Только за август 2022 года специалисты контакт-центра Фонда развития территорий обработали свыше 16,5 тысяч звонков, предоставив устные консультации пострадавшим дольщикам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх