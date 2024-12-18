Вся Россия чуть не плачет: "Милый, добрый Президент, Разозлись уже, .дай сдачи! Лучше не найти момент.
Обращение к Президенту РФ от граждан России...
Комментарии
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Анфиса Иванова
Спасибо огромное стихоплету!!! Точно, емко, самая суть!!! Талантливо. Вот только чаяния наши , похоже, только для стихов и годятся...
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10 час.
Лидия Курзаева
Молодец Куряев! 👍👍👍 Все мысли и пожелания воплотил в свои стихи! Хорошо бы они до самого Путина дошли.
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10 час.
МП
Михаил Пантюхин
Отличное стихотворение! Автор А. Куряеву браво!
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10 час.
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