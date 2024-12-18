Обращение к Президенту РФ от граждан России...

Спасибо огромное стихоплету!!! Точно, емко, самая суть!!! Талантливо. Вот только чаяния наши , похоже, только для стихов и годятся...

Лидия Курзаева

Молодец Куряев! 👍👍👍 Все мысли и пожелания воплотил в свои стихи! Хорошо бы они до самого Путина дошли.