Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Что такое диаспора , да это сборище нелегалов . А кого там во главе назначат вообще неважно , хоть на зариках кинут ....ДИАСПОРА НАНОСИТ ...
  • Олег Самойлов
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Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Россия объявила в розыск почти всё руководство самой Удивительной страны в мире. Причём вспомнили всех: как нынешних руководителей, начиная с действующего президента, его министра обороны и прочих, и заканчивая бывшим президентом, бывшим главой СНБО и т.

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