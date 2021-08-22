К чёрту вас, господин де Кубертен!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫСпортК чёрту вас, господин де Кубертен! «Объединённые эмоциями». Таким был официальный девиз недавно завершившейся Олимпиады в Токио.Вернуться к статье2013НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРаиса ГригорьеваЕщё один русофоб объявился…варенова иринаПосмотрите на фамилию и все встанет на свои места .А затем на страну,откуда сей опус...Людмила СвириденкоПростите, а нам сей опус для каких целей опубликовали?Lev KonovЧехи потеряли свой суверенитет и теперь будут исполнять волю западных хозяев... Чехи прекрасно жили до 1991 года: своя промышленность, не было безработицы и наркоманов, и пиво с парками были натуральные, вкусные. Имели свою высочайшую национальную культуру: своё кино, свои песни и замечательную музыку. Никто не донимал с однополыми браками и прочими половыми извращениями...Сергей ЯковлевУ чехов суверенитета не было НИКОГДА Сначала под австрийцами, потом под немцами, потом под нами (наиболее успешный их период), теперь под америкосами Прирожденные шестерки и холуиБОБорис ОсиповЗа это счет когда выставят...Владимир СетевойМихаэл Романцов , существо с пониженной социальной ответственностью, ваши проститутские " европейские ценности" доведут вас до цугундера...Владимир Сетевойи это хорошоАлександрОчередной высер завистника и обделенного, могу подарить жилетку чтобы поплакалсяАнатолий Селивановпочему Россия НЕ защищает своих спортсменов (без Гимна, без Флага) - Не пора ли отенять (что-ли во всем мире Олимпиаду ???) или НАКАЗАТЬ всех от Руководителя Олимийского комитета мира до последнего судьи в соревнованиях - Позор......................Евгений НатесовКритикуешь - предлагай.Konstantin ПетровКукарекаешь - петух!Татаринцев ИгорьСветлана Шараповавот сука.....этот романцов......из россии ведь...падлаВКВячеслав КормилицынАбсолютно гнилой автор, как и всегда была чехия мерзота из мерзот.Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ТатьянаАвтор абсолютно ангажирован Западом. Выходец из России, очевидно. Плюет на свою бывшую Родину. Что омерзительно. Но господа выше опубликованных комментариев выглядят не очень-то симпатично. Лексика их запредельна. Нельзя ТАК защищаться. Подозреваю, что это есть продукт проплаченных товарищей из-за бугра, призванный создать образ России, как скопища маргинализированной низко-культурной толпы. Увы.АМАндрей МедведниковЧто значит " президент Путин, режим которого организовал и реализовал обман в Сочи" Какой режим? Что за изречения а-ля Псаки? В России демократический избранный президент и нет никаких режимов.Дмитрий КоноваловДешёвый пропагандистский набор штампов... "Все допинги мира в России..."Владимир БалаевРадуйтесь, что режим "путинский", а то мы бы уже давно вам КОЗЬЮ МОРДОЧКУ показали, цитируя пророческие слова героя Бодрова из фильма "Брат"... Так что, продолжайте, ворошите медведя в берлоге, но потом КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ МЫ НЕ ВИНОВАТЫ....Комментировать
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