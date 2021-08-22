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К чёрту вас, господин де Кубертен!

К чёрту вас, господин де Кубертен!

   «Объединённые эмоциями». Таким был официальный девиз недавно завершившейся Олимпиады в Токио.

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2013
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Раиса Григорьева
Ещё один русофоб объявился…
варенова ирина
Посмотрите на фамилию и все встанет на свои места .А затем на страну,откуда сей опус...
Людмила Свириденко
Простите, а нам сей опус для каких целей опубликовали?
Lev Konov
Чехи потеряли свой суверенитет и теперь будут исполнять волю западных хозяев... Чехи прекрасно жили до 1991 года: своя промышленность, не было безработицы и наркоманов, и пиво с парками были натуральные, вкусные. Имели свою высочайшую национальную культуру: своё кино, свои песни и замечательную музыку. Никто не донимал с однополыми браками и прочими половыми извращениями...
Сергей Яковлев
У чехов суверенитета не было НИКОГДА Сначала под австрийцами, потом под немцами, потом под нами (наиболее успешный их период), теперь под америкосами Прирожденные шестерки и холуи
Борис Осипов
За это счет когда выставят...
Владимир Сетевой
Михаэл Романцов , существо с пониженной социальной ответственностью, ваши проститутские " европейские ценности" доведут вас до цугундера...
Владимир Сетевой
и это хорошо
Александр
Очередной высер завистника и обделенного, могу подарить жилетку чтобы поплакался
Анатолий Селиванов
почему Россия НЕ защищает своих спортсменов (без Гимна, без Флага) - Не пора ли отенять (что-ли во всем мире Олимпиаду ???) или НАКАЗАТЬ всех от Руководителя Олимийского комитета мира до последнего судьи в соревнованиях - Позор......................
Евгений Натесов
Критикуешь - предлагай.
Konstantin Петров
Кукарекаешь - петух!
Татаринцев Игорь
Светлана Шарапова
вот сука.....этот романцов......из россии ведь...падла
Вячеслав Кормилицын
Абсолютно гнилой автор, как и всегда была чехия мерзота из мерзот.
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Татьяна
Автор абсолютно ангажирован Западом. Выходец из России, очевидно. Плюет на свою бывшую Родину. Что омерзительно. Но господа выше опубликованных комментариев выглядят не очень-то симпатично. Лексика их запредельна. Нельзя ТАК защищаться. Подозреваю, что это есть продукт проплаченных товарищей из-за бугра, призванный создать образ России, как скопища маргинализированной низко-культурной толпы. Увы.
Андрей Медведников
Что значит " президент Путин, режим которого организовал и реализовал обман в Сочи" Какой режим? Что за изречения а-ля Псаки? В России демократический избранный президент и нет никаких режимов.
Дмитрий Коновалов
Дешёвый пропагандистский набор штампов... "Все допинги мира в России..."
Владимир Балаев
Радуйтесь, что режим "путинский", а то мы бы уже давно вам КОЗЬЮ МОРДОЧКУ показали, цитируя пророческие слова героя Бодрова из фильма "Брат"... Так что, продолжайте, ворошите медведя в берлоге, но потом КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ МЫ НЕ ВИНОВАТЫ....

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